E não é que sou obrigado a concordar com Ratzinger quando declara que o agravamento da injustiça social é um dos pecados capitais contemporâneos? Quanto ao resto, é matéria de discussão, mas quando o papa critica o hiperconsumismo e a avidez tem toda a minha simpatia. Já as idéias sobre a manipulação biológica parecem coisa do medievo. Ou de mais atrás ainda.

