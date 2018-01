Esta é a cena proibida para menores de 18 anos?

Só pode ser. Porque não existe nenhuma no filme Aquarius que justifique a “impropriedade” para menores de 18 anos decretada pelo Ministério da Justiça. Verdade que vivemos uma era regressiva e estamos fazendo vivos esforços de retorno à idade média. Mas filmes “mais fortes”, como Boi Neon e Tatuagem, receberam classificações menores. Onde está a coerência?

De modo que pairam suspeitas sobre essa decisão, para fazer uma afirmação conservadora. Ela não seria baseada no conteúdo do filme e sim nas cenas de protesto, feitas nas escadarias do Palais de Cannes pelo diretor e elenco, de Aquarius, denunciando o golpe contra a presidente eleita Dilma Rousseff.

A partir de então, o filme tornou-se “marcado” para morrer. Já se vislumbram manobras para que não seja o escolhido para representar o Brasil no Oscar. E, agora, impõem-lhe uma classificação etária que, obviamente, visa dificultar sua distribuição no mercado interno.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A democracia brasileira está em perigo. Parte da cultura brasileira, como foco quase único de resistência, começa a ser perseguida de maneira sistemática.

A outra parte, pelo que se sabe, já aderiu. Esta não corre riscos e bajula qualquer regime. Acomodou-se mesmo à ditadura militar, por que não o faria agora?