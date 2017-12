Esse estranho objeto do desejo

Interessante este Além do Desejo, de Pernille Fischer Christensen, pois pode ser visto como uma espécie de ensaio de câmara sobre os desvãos da sexualidade humana. Uma pequena fábula sexual, porém contada em tom realista, e bastante despojado aliás, como se o filme obedecesse aos preceitos do Dogma dinamarquês o que talvez seja o caso. Para lembrar, esse movimento artístico dinamarquês propunha uma atitude de despojamento em relação a recursos que pudessem atravancar a narrativa, como uso excessivo de música, truques fotográficos, como filtros, etc.

É nessa simplicidade, nessa quase nudez tecnológica, que acontece o encontro entre uma problemática dona de salão de beleza que vai morar sozinha para se livrar do namorado e um transexual, habitante do mesmo prédio. Em Além do Desejo, o que será posto em cena é a amizade entre Charlotte (Trine Dyrholm) e o travesti Veronica (David Dencik), que na verdade se chama Ulrick.

O que acontece com esse par insólito? Bem, o que se passa quando duas mulheres com problemas sentimentais se encontram? Elas conversam sobre o que as aflige. E se uma dessas mulheres for uma transexual? Nesse caso, você terá de assistir ao filme para descobrir. Mas o que se pode dizer é que, nesse filme delicado, o que está em pauta é uma coisa misteriosa chamada desejo. Por que me sinto atraído por essa pessoa e não por outra? O que faz de alguém um objeto de desejo, de preferência a outrem?

Digamos que o que mantém o desejo seja a impossibilidade de satisfazê-lo, como já tinha sacado Buñuel em seu genial e tão bem intitulado Esse Obscuro Objeto do Desejo. Em seu filme, o que mantém alta a tensão é o fato de que o personagem masculino (Fernando Rey) não consegue se relacionar com a mulher dos seus sonhos, interpretada ora por Carole Bouquet, ora por Angela Molina.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No caso do filme de Pernille o ponto é a, digamos assim, assimetria desse relacionamento. Charlotte vê Ulrick através de Veronica, ou conseguirá enxergar no outro a mulher que ele deseja ser? Afora isso, Além do Desejo é também uma bela história de amizade e tolerância.