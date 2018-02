Essa é a seleção que todos desejamos?

Todo mundo já escreveu que a seleção decepcionou – o que é uma obviedade de dimensões astronômicas. Pode-se falar de qualquer coisa, falta de entrosamento, fim de temporada para os “europeus”, noviciado de vários jogadores, etc. Qualquer coisa mesmo. O que não se pode e não se admite é empatar com a Venezuela. Nem vale repetir o mantra “não tem mais bobo no futebol” porque o desnível entre as duas equipes é do tamanho de um abismo. O que aconteceu, então?

Muitas hipóteses, técnicas, táticas e motivacionais já foram levantadas. Concordo com a maioria delas. O time esteve muito desconjuntado e não conseguiu rendimento coletivo de atletas individualmente muito bons. Alguns desses bons jogadores atuaram mal. Acontece. Mesmo gênios às vezes jogam mal. Os destaques do time, Ganso e Neymar, estiveram abaixo do nível que apresentam no Santos. Alguém disse que Ganso estava voltando de contusão e portanto sem forma física ideal. Certo, mas quem argumenta assim assistiu à final da Libertadores da América, quando o meia arrebentou?

Ouvi também as hipóteses motivacionais de sempre. De acordo com elas, hoje em dia os jogadores mostram mais futebol em seus clubes que nas seleções. Não sei se isso é verdade, ou por que isso acontece, mas, em todo caso, convém refletir sobre o assunto. O exemplo de Messi é intrigante. Pode até ser que jogue um futebol de sonho a partir de agora na Copa América. Mas, na primeira partida da Argentina, contra a Bolívia, decepcionou. Tanto como alguns brasileiros contra a Venezuela. Messi, na Copa da África do Sul, foi pálida sombra de si mesmo. Onde vai parar o futebol desses craques quando envergam a camisa das suas seleções?

Não se trata de colocar em dúvida a óbvia qualidade de Messi, provada e comprovada mil vezes, ainda que na seleção ele não tenha sido, até agora, o mesmo jogador do Barcelona. Trata-se apenas de entender por que isso acontece – mistério que deve frequentar os piores pesadelos do técnico Sergio Batista. Assim como, a se repetirem as más atuações de Neymar e, sobretudo, Ganso, a tranquilidade do sono de Mano Menezes deverá ser perturbada pela dúvida. Em especial quanto ao camisa 10, o armador, o maestro, a alma do time que ele contava seria encarnada pelo jovem paraense do Santos Futebol Clube. O que acontece com ele? Não se sabe. Vamos esperar outros jogos. Paciência às vezes é prova de sabedoria.

De resto, são muitos os casos de seleções vitoriosas que pareciam condenadas ao fiasco quando se formaram. Quantas vezes o Brasil começou desacreditado e conquistou a Copa? Mesmo a mitológica seleção de 1958 ganhou formato ideal ao longo do torneio, em especial com as entradas de Pelé e Garrincha no terceiro jogo. Djalma Santos, que no imaginário nacional parece ter sido titular desde sempre, entrou apenas na decisão contra a Suécia.

Os exemplos poderiam se multiplicar. Mas esse arranjo de última hora, essa pincelada final dos deuses da bola nas equipes históricas, que acontece nos casos mais felizes, não pode servir de justificativa para o improviso. Há muito tempo ainda para a Copa de 2014, mas é claro que se deve pensar no time titular desde já. E, nesse caso, a Copa América, com todo o respeito, deve ser considerada muito mais como laboratório de luxo do que como um torneio que precisamos conquistar a qualquer custo.

Tudo isso para dizer que me parece bastante prematuro começar a esquentar o óleo na frigideira destinada a Mano. Seu desafio, assim com o do técnico da Argentina, é fazer de um catado de ótimos jogadores um time excelente. Falta o Brasil funcionar como orquestra. Para quem acha que existem solistas demais, basta acionar a memória mais uma vez e recordar o que houve em 1970.