Erro e reparação

Veneza – Estou no aeroporto Marco Polo, em Veneza, esperando meu vôo para Paris. Aproveito para agradecer ao Saymon por um erro que ele detectou na minha matéria e que agora corrijo. De fato, Ang Lee entra na seleta galeria dos que já venceram o prêmio principal de Veneza duas vezes mas esta é composta por outros três diretores: o francês Louis Malle, com Atlantic City (1980) e Adeus, Meninos (1987), o também francês André Cayatte, com Justice est Faite (1950) e Le Passage du Rhin (1960), e o chinês Zhang Yimou, com A História de Qiu Ju (1992) e Nenhum a Menos (1999). É, portanto, o quarto diretor a ganhar o Leão por duas vezes. É isso. Fui.

