Ensaio sobre a Cegueira disputa a Palma de Ouro

Perguntei a Fernando Meirelles se iria disputar a Palma de Ouro com seu Ensaio sobre a Cegueira, adaptado de José Saramago. Eis a confirmação:

“Ha 15 dias fomos colocados numa espécie de limbo em relação a Cannes. Houve um convite para o Ensaio Sobre a Cegueira abrir o festival mas para a minha surpresa o distribuidor francês não aceitou. Ele achava que o filme deveria estar na competição só que em Cannes os filmes de abertura em geral não competem. Instalou-se assim um impasse. Finalmente após programar e desprogramar umas férias em maio foi aberta uma exceção e exibiremos o filme na abertura do festival e em competição. Me sinto tão feliz quanto nervoso com este espaço que nos foi dado. Sei que Ensaio Sobre a Cegueira não é o filme mais adequado para anteceder um coquetel e uma festa e sei também que alguns convidados se sentirão incomodadas com a história apesar , de não haver nada que seja apelativo ou de mau gosto no filme. De qualquer maneira já estou preparando o espírito para uma possível artilharia.

Em 2003 andei dizendo que havia uma onda de cinema latino americano se formando e confesso que me frustrei um pouco nos anos seguintes por não ver confirmada minha tese. Finalmente, ao ver esses 21 filmes latino americanos nas diversas seleções de Cannes, começo a achar que aquela onda finalmente emergiu e está mostrando sua cara, armando seu tubo. Me sinto muito orgulhoso de estar ajudando a formar um pouco desta espuma que agora se mostra. (Sim, espuma, porque onda é assim mesmo, efêmera. Como vem, vai.)