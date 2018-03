Encorpando…

Sei que Inter 0 x Santos 1 não foi um bom jogo. Sequer regular. O primeiro tempo, então, foi horrível. Mesmo assim, gostei de ver a postura do Santos no segundo tempo. Por uma vez, vi aquela defesa mais segura e o time um pouco mais calmo, saindo bem nos contra-ataques. Se Maicon Leite fosse menos afobado, poderia ter matado o jogo encostando a bola para Kléber Pereira, que entrava livre pelo meio. Acho que, se continuar assim, unido e fechado, o time sai da draga mais imediata, a do rebaixamento.

Vi os melhores momentos de Palmeiras 1 x Flamengo 0. Pelo que pude assistir, deve ter sido o melhor jogo da rodada, com oportunidades de lado a lado, tendendo mais para o Palestra, que assim vai chegando perto do topo. Já o São Paulo confirma que é osso duro de roer e empatou com o Figueira em Florianópolis. Também vai chegando, chegando…enquanto o Mengo vai caindo. A Lusa, quem diria, afundou ainda mais o Fluminense, que, segundo Renato Gaúcho, iria brincar no Brasileiro enquanto festejava a Libertadores. E o Cruzeiro, como previsto, passou por cima do Náutico no Mineirão, e lidera o campeonato.

Tudo embolado…e muita emoção.