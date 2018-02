Encontro Maurice Légeard: memória, em Santos

Um grupo de santistas, comandado por Júnior Brassalotti, do Curta Santos, está organizando um encontro (neste sábado, 10h30 , no MISS) para novos registros (depoimentos) sobre a trajetória do “educador de gosto” cinematográfico, Maurice Légeard. Legéard, que em 1948 criou, com um grupo de cinéfilos, o Clube de Cinema de Santos, morreu em 25 de maio de 1997. Portanto, há quase 17 anos.