Em Veneza…e sem mala

Amigos, acabo de chegar a Veneza para cobrir o Festival de Cinema. Viagem comprida, via Paris, e mais vaporetto, etc. Não vou me queixar, mesmo porque da janela do meu quarto vejo a laguna e o Palácio Ducal. Mas eu bem que preferia ter chegado em companhia da minha bagagem, pois sou muito apegado a ela. A mala sumiu, em algum ponto entre o Charles De Gaulle e o Marco Polo. A companhia pediu desculpas e me deu uma necessaire com produtos para uma primeira higiene. Bem, se fosse no Brasil, a culpa seria do Lula, claro. Como voei pela Air France, em quem eu boto a culpa? No Sarkozy? Aceito sugestões. Assim que me refizer, mando notícias. Abraços.