Tenho seguido com muito interesse a polêmica entre Jon Lee Anderson e Diogo Schelp, editor de Internacional de Veja. O tema é a matéria de capa sobre Che Guevara, editada há pouco pela revista. Anderson é jornalista da New Yorker e biógrafo do Che. A polêmica está toda no excelente blog de Pedro Doria . É muito instrutiva, nem tanto sobre a verdade histórica do guerrilheiro, mas sobre o atual momento de um certo jornalismo brasileiro. Confiram.

