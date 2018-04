Em Gramado

Amigos, estou postando essa maltraçadas no interior do ônibus, indo de Porto Alegre para Gramado. Como vocês já devem saber pelos jornais, o festival de cinema (um dos dois mais tradicionais do país, ao lado do de Brasília) começa agora à noite. Mandarei notícias para vocês ao longo de toda a semana. Para começar, uma boa: o filme de abertura, Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais, assinala a volta de Prates Corrêa, cineasta há muito afastado do cinema e que já ganhou Gramado com Cabaret Mineiro, ainda nos anos 80. O segundo fime da noite é Valsa para Bruno Stein, de Paulo Nascimento, o único gaúcho em competição de longas. Depois conto o que achei dos filmes. Abraços.