‘Elle’ vence o César, o “Oscar” francês

Deu a lógica e Elle venceu o César de melhor filme na cerimônia realizada sexta à noite, em Paris.

Mas, como destacam os jornais franceses, não houve a “maré de prêmios” prevista para a produção francesa do holandês Paul Verhoeven. Verdade, deu a lógica e Isabelle Huppert levou a estatueta de melhor atriz por seu formidável desempenho no filme. Mas o próprio Verhoeven perdeu a estatueta de melhor diretor para o queridinho da hora, o canadense Xavier Dolan, de Apenas o Fim do Mundo.

A tragédia de periferia Divines, de Houda Benyamina, ganhou como melhor estreante, repetindo a premiação já obtida em Cannes. Deu também à atriz Déborah Lukumuena o troféu de melhor coadjuvante. E à sua protagonista, Oulaya Amanra, o de revelação feminina. O filme merece, por sua pulsão e sinceridade (Leia crítica no blog).

Aquarius, de Kléber Mendonça Filho, competia na categoria melhor filme estrangeiro, mas perdeu para o britânico Eu, Daniel Blake, de Ken Loach, de fato um belíssimo filme e que toca em particular os europeus neste momento em que se tenta o desmonte do Estado de Bem-Estar social, conquistado com muita luta pelos trabalhadores do Velho Continente.

Abaixo, a premiação completa:

Filme Elle de Paul Verhoeven

Ator Gaspard Ulliel (Apenas o Fim do Mundo)

Direção Xavier Dolan (Apenas o fim do Mundo)

Atriz Isabelle Huppert (Elle)

Roteiro L’Effet aquatique de Sólveig Anspach et Jean-Luc Gaget

Filme estrangeiro Eu, Daniel Blake de Ken Loach

Atriz coadjuvante Déborah Lukumuena (Divines)

Adaptação Céline Sciamma (Minha Vida de Abobrinha )

Ator coadjuvante James Thierrée (Chocolate)

Curta-metragem (ex aequo) Maman(s) de Maïmouna Doucouré et Vers la tendresse d’Alice Diop

Fotografia Pascal Marti (Frantz)

César de Honra George Clooney

Longa de animação Minha Vida de Abobrinha de Claude Barras

Curta de animação Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-Vija

Montagem Xavier Dolan (Apenas o Fim do Mundo )

Filme de estreia Divines de Houda Benyamina

Música original Ibrahim Maalouf (Dans les forêts de Sibérie)

Documentário Merci Patron! de François Ruffin

Direção de arte Jérémie D. Lignol (Chocolate)

Revelação masculina Niels Schneider (Diamant noir)

Som Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier (L’Odyssée)

Vestuário Anaïs Romand (La Danseuse)

Revelação feminina Oulaya Amamra (Divines)