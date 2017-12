Eli Wallach, um dos melhores homens maus do cinema

Se você gosta de western spaghetti, há de se lembrar de Tuco, o mexicano, que ao lado de Clint Eastwood e Lee van Cleef, eram Os Três Homens em Conflito, título brasileiro desse emblema do gênero, dirigido por Sergio Leone em 1966. Tuco era interpretado por Eli Wallach, que morreu nesta terça-feira, aos 98 anos. Neste filme, ele usava uma técnica especial. Fazia o malvado ficar engraçado, puxando o tipo mexicano em direção a uma caricatura que se auto-parodiava. Visto de perto, era trabalho de um grande ator, e Eli era dos melhores.

De certa forma, no imaginário do público, ele ficou preso a esse papel, ou alguns similares, embora tenha interpretado quase duas centenas de personagens ao longo de uma extensa carreira. Dos filmes mais conhecidos em que figura no elenco, podem-se citar Sete Homens e um Destino, A Conquista do Oeste e O Poderoso Chefão 3.

Leia texto completo:

http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,morre-o-ator-eli-wallach,1518172