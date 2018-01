Quem me escreve é o amigo Orlando Senna, cineasta e atual secretário do Audivisual do MinC, a respeito do meu post Viagem a Cuba. Grande conhecedor de Cuba, Orlando, que lá viveu e dirigiu a Escola de Cinema e Vídeo de San Antonio de los Baños, esclarece a origem do apelido de Fidel Castro, que entre os cubanos é conhecido como El Caballo. Eis a mensagem, que divido com vocês:

“Oi garoto. Seu texto sobre Havana (e Cuba) é muito bom, como era de esperar. É tão bom que não resisto a um comentário sobre o apelido de Fidel, El Caballo. A versão cubana para a alcunha tem origem na santería: ao finalizar seu primeiro discurso para o povo de Havana (muitas horas), logo depois de tomar a cidade, uma revoada de pombos circulou sobre sua cabeça e um deles pousou sobre seu ombro e aí ficou muito tempo. Isso está filmado e fotografado. O pombo é símbolo de Oxum em Cuba e quando um deles pousou sobre Fidel o povão começou a gritar – El Caballo de Oxun, El Caballo de Oxun. Ou seja, cavalo no sentido do candomblé e da umbanda: a pessoa que recebe o santo. Abração com axé. Orlando

PS: Obrigado pelo “garoto”, Orlando. Valeu pela força.