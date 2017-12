Efeito colateral

Essa quem acaba de me contar foi um amigo da redação, o Carlos Marchi.

Estava ele no Espaço Unibanco, esperando o horário do seu filme, quando sai um casal de uma das salas, ela caindo, passando mal, ele a amparando.

À beira do desmaio, a moça foi tratada à base de água, sais, abanos e confortos do namorado e das pessoas que estavam no saguão do cinema. A essa altura, o porteiro sossega o pessoal: “Não é nada não, é a sexta moça que desmaia nessa semana com esse filme”.

Qual o filme? O romeno Quatro Meses, Três Semanas e Dois Dias. Filmaço, vencedor da Palma de Ouro em Cannes. Mas tem uma cena de aborto que vem mexendo com a mulherada. E não apenas com elas.

Que isso não seja um desestímulo para ver o filme. É duro, mas é filmaço.