Eduardo Coutinho: ele não filma black-tie

Tudo bem, Coutinho?

– Mais ou menos…

– Qual é o problema?

– O problema é a entrevista… Eu não sei o que falar sobre os meus filmes, ainda mais sobre esse último, mas vamos lá…

Eduardo Coutinho olha para o interlocutor com aquele jeitão meio cético mas de alguma forma simpático. O vestuário é o de sempre. Despojado como o de um universitário, pulôver surrado jogado nos ombros, bolsa a tiracolo, cigarro permanente nos lábios.

O começo é sempre mais ou menos assim. Parece que não vai engrenar. Coutinho não gosta de discutir seus filmes. Detesta teorizar. Odeia intelectualizar. Mas, quando começa a falar…, sai de baixo. Surge um jorro de ideias, nunca banais, muito articuladas. Aquele tipo de fluxo de pensamento que dispensa citações, mesmo porque as referências parecem tão sedimentadas, tão meditadas e assumidas que fazem parte do próprio sujeito. A teoria está no sangue, no DNA de Coutinho. Por isso ele pode dispensá-la. Falando, sem pensar, ele recorre a todo um embasamento que faz o seu documentário ser o que é: reinvenção constante que o coloca em posição única no Brasil.

Sabemos que Coutinho é desse jeito e atingiu esse patamar. Mesmo assim, não podemos evitar o espanto a cada vez que ele lança um novo filme. Já estávamos habituados à revolução do cinema de diálogo, feita através de Santo Forte, Babilônia 2000 e Edifício Master, e então sobreveio a surpresa de Jogo de Cena. O que era esse filme? Documentário? Ficção? Nenhum dos dois e ambos ao mesmo tempo? De fato, esse “objeto” abolia de vez o limite entre gêneros, fazendo com que atrizes encenassem falas de personagens reais e estas, por sua vez, interpretassem aquilo que diziam.

Em seguida, veio Moscou, que será exibido amanhã na mostra Première Brazil, no MoMa, em Nova York – que o homenageia com uma restrospectiva, a ser aberta hoje com Cabra Marcado Para Morrer (leia mais sobre o evento na página 2) -, e estreia dia 7 de agosto nas salas de cinema do País, depois de passar pelos festivais de Paulínia (onde ganhou, na quinta, o prêmio da crítica) e É Tudo Verdade, em São Paulo. Moscou? Uma definição falsamente objetiva diria que esse documentário registra os bastidores da montagem de uma peça – As Três Irmãs, de Chekhov, dirigida por Enrique Diaz, pelo Grupo Galpão, de Minas Gerais. Algo como Tio Vânia em Nova York (1994), o filme de Louis Malle sobre a montagem dessa outra peça de Chekhov, paixão dos dramaturgos do mundo todo.

Acontece que Moscou é de outra natureza. Uma natureza tão inapreensível que coloca dificuldades para Coutinho: “Eu já estava na metade da filmagem e ainda não sabia se havia ali um filme”, diz. Bem, esse é um longo percurso de alguém que domina de maneira tão plena a sua arte que pode se dar ao luxo de perder-se nela – sem medo de não encontrar a melhor solução, afinal de contas.

Para aí chegar, Coutinho trilhou longo caminho. Nascido em São Paulo, em 1933, Eduardo de Oliveira Coutinho estudou cinema no IDEHC (Institut des Hautes Études Cinématographiques) na França. Consta que bancou a viagem e estada em Paris com o dinheiro ganho num programa de perguntas e respostas da TV no qual mostrou seu conhecimento sobre a vida e obra de Charles Chaplin. De volta ao Brasil, em 1960, encontra um País em ebulição, política e cultural. Pega de frente o governo João Goulart (1961- 1964), que assumiu depois da renúncia de Jânio Quadros e propôs as polêmicas reformas de base. Época em transe, na qual a tomada de uma posição política era tão natural como tomar um copo d?água. Nesse ambiente, Coutinho integrou-se ao Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes e trabalhou como gerente de produção do longa-metragem de episódios Cinco Vezes Favela, um cartão de visitas do então nascente Cinema Novo. Pouco depois começou também a trabalhar num singular – e explosivo – projeto. Reconstituía o assassinato de um líder das Ligas Camponesas, João Pedro Teixeira, usando como atores os próprios trabalhadores do Engenho Cananeia, no interior de Pernambuco. A viúva do líder, dona Elizabeth Teixeira, interpretava a si mesma. Com o golpe de 1964, o projeto teve de ser interrompido pela mais prosaica das razões – se cineastas e atores fossem pegos pelos novos donos do poder, estariam fritos. No regime que se instalou no País não havia clima para a continuidade desse tipo de filme.

Por muitos anos, Coutinho considerou esse trabalho perdido. Ocupou-se de outras atividades relacionadas com o mundo do cinema. Adaptou a peça A Falecida, de Nelson Rodrigues, roteiro que foi filmado por Leon Hirszman, seu amigo e colega do Cinema Novo. Escreveu também a adaptação do maior sucesso brasileiro de todos os tempos, Dona Flor e Seus Dois Maridos, inspirado em Jorge Amado e dirigido por Bruno Barreto em 1976. Dirigiu filmes de ficção, como o episódio O Pacto, de ABC do Amor (1966), O Homem Que Comprou o Mundo (1968) e Faustão (1971).

Mas foi em 1981 que um fato extraordinário aconteceu na vida de Eduardo Coutinho. Os negativos daquele filme sobre as Ligas Camponesas, que todos julgavam perdidos, são reencontrados. Um dos camponeses havia escondido o filme da polícia. E assim Coutinho resolve retomar o projeto, já numa fase de abertura e declínio da ditadura militar. Na época ele trabalhava na televisão, fazendo parte da equipe do Globo Repórter. Antes de se dedicar aos encantos da vida animal, esse programa da TV Globo notabilizou-se por reportagens exemplares, ousadas tanto no conteúdo como na forma. O programa, comandado pelo cineasta Paulo Gil Soares, tinha em sua equipe craques como João Batista de Andrade e o próprio Coutinho, que lá dirigiu Seis Dias em Ouricuri (1976), O Pistoleiro da Serra Talhada (1977) e Theodorico, Imperador do Sertão (1978), entre outros. Tendo duas férias acumuladas, Coutinho pediu licença de dois meses e internou-se no sertão em busca dos integrantes de Cabra Marcado Para Morrer.

Localizou dona Elizabeth Teixeira, escondida desde 1964 no sertão do Rio Grande do Norte, com outro nome e vivendo com um dos seus dez filhos. O “filme de ficção baseado em fatos reais” passa a ser um documentário sobre a dispersão da família após o assassinato de João Pedro e o golpe militar. Cada um deles revê o que havia sido filmado no passado e elabora para a câmera sua experiência. Dona Elizabeth, até então usando o codinome Marta, faz o mesmo. Conta como o filme deu outro sentido à sua vida, permitindo-lhe reatar duas pontas de uma história que havia sido cortada pela ditadura. Em entrevista ao Jornal de Brasília, em 1997, dona Elizabeth diz que era tida como morta até por sua mãe. “O filme me devolveu tudo: o passado, o nome, o direito de lembrar o que João Pedro e eu vivemos nas Ligas Camponesas, os meus filhos esparramados por este Brasil afora.” Nascia Cabra Marcado Para Morrer, filme premiado no Brasil e em 12 festivais internacionais.

Um clássico instantâneo, que tirava do limbo os verdadeiros protagonistas de uma página reprimida da história, adotando uma linguagem cinematográfica em que os meios de produção também ficavam expostos. Cabra falava de dona Elizabeth, dos filhos, de João Pedro assassinado a mando de latifundiários, mas falava também da sua própria feitura, como filme, a partir de fragmentos. “A picada que o filme abre, a meu ver, não é tanto o fato de a equipe aparecer – isto se faz muito. O importante é que certas informações de texto e de estrutura do filme servem para indicar as condições de produção da ?verdade?”, disse Coutinho na ocasião.

Produção da verdade, a filmagem escancarada ao espectador, o olhar para o fragmento – tudo isso confluía para um método em construção, sem que, aparentemente, o cineasta se preocupasse em teorizá-lo. Outros o fariam por ele. Por exemplo, Jean-Claude Bernardet, ao comentar Cabra, diz que o fragmento não era, nesse caso, uma arbitrariedade estilística, mas a própria forma da história derrotada. Uma forma que Cabra realizava de maneira admirável. E, trabalhando no fragmentário, por paradoxo, conseguia restituir sentido e coerência aos náufragos da história.

Então, a partir de Cabra Marcado Para Morrer a carreira de Coutinho deslizou suave e tranquila, sem mais problemas para a realização do que quer que lhe passasse pela cabeça? Nada disso, pois o país se chama Brasil e não costuma recompensar esse tipo de coisa. Pelo contrário. Desse modo, depois do extraordinário sucesso do filme, Coutinho enfrentou graves problemas para viabilizar novos projetos. Ao longo de uma década, produziu com dificuldade seis médias-metragens e apenas um longa – O Fio da Memória, encomendado para comemorar os 100 anos da Abolição da Escravatura, mas lançado apenas em 1991. Mesmo assim, em circuito reduzidíssimo, num lançamento quase clandestino.

Se alguém mantivesse o olhar sobre o trabalho de Coutinho nesse período, veria nesses médias-metragens, em especial Santa Marta – Duas Semanas no Morro (1987) e Boca do Lixo (1993), manifestações de um cineasta fundamental, talvez já preparando um novo salto em sua carreira. Mas pouca gente prestava essa atenção e, assim, quando apareceu um filme chamado Santo Forte (1999), houve susto quase geral. Sob pretexto de investigar a religiosidade em uma favela carioca, Coutinho obtinha dos personagens depoimentos comoventes. Aquela gente falava para ele – e para nós – de maneira aberta, profunda, intrigante. Uma delas, dona Thereza, que acredita ter sido rainha do Egito em outra encarnação, entrou, ao lado de dona Elizabeth Teixeira, para a galeria das grandes personagens femininas do cinema brasileiro. Era comum ver a plateia às lágrimas com essas mulheres e homens que entregavam para a câmera – quer dizer, para Coutinho e para nós – aquilo que tinham de melhor, de mais profundo e humano. O filme foi uma revelação. Fez sucesso, nas limitações do formato documentário, e venceu entre outros o Festival de Brasília, o mais importante do País.

Era o início de um ciclo fantástico do “cinema de entrevista”, que Coutinho prefere chamar de conversa, e que rendeu filmes como Babilônia 2000 (2000), Edifício Master (2002), Peões (2004) e O Fim e o Princípio (2005). Com a exceção de Peões, um retorno aos protagonistas das greves do ABC às vésperas da chegada de Lula à Presidência, os outros se debruçavam sobre questões humanas, sobre os desejos e expectativas, sobre a esperança e a dor daqueles personagens.

Coutinho lapidou seu instrumento de trabalho. Tomou gosto e fixou-se na questão da locação única: uma determinada favela, um determinado morro carioca, um único edifício em Copacabana, pois o mundo cabe numa esquina, desde que se olhe e se escute bem. Não acredita em roteiros e está sempre aberto ao acaso. Uma equipe de produção faz um trabalho prévio, entrevista e seleciona personagens. Coutinho discute muito com seus colaboradores. Às vezes esbraveja: “Não há filme aqui”, como disse durante a preparação de Edifício Master. Pensa muito no projeto, mas quando está diante do personagem, frente a frente, olhos nos olhos, prefere nada pensar e nada esperar. Obtém o resultado excepcional porque apurou, sobretudo, seu olhar e seus ouvidos.

Com essa nova leva de sucessos, Coutinho passou a ser muito imitado. Mas a safra de documentários “à la Coutinho” nunca convenceu. Os filmes dos epígonos pareciam sempre paródicos porque não tinham justamente o que era o essencial – o olhar e a escuta de Coutinho. É preciso prestar atenção no que ele diz para entender por que consegue depoimentos daquela qualidade e com aquele grau de verdade. Locação única e despojamento cada vez maior dos meios de produção; busca da simplificação da situação intersubjetiva; disponibilidade total em relação ao personagem; procura de um vazio interno que o proíba de dirigir as respostas segundo suas expectativas; uso do silêncio como forma ativa de intervenção. Tudo isso aponta para uma inspiração profundamente psicanalítica para esse fazer cinematográfico. Com esse não-agir ativo, Coutinho consegue de seus personagens um grau de sinceridade e entrega que parece impossível aos cineastas que o imitam. E, nessa imitação, reside o erro fundamental. Porque, ao longo da vida, Coutinho foi construindo uma poderosa ferramenta de trabalho, sob medida para sua mão, que lhe serve perfeitamente, mas não pode ser transferida, a não ser com muitas adaptações. Só Coutinho faz filmes como Eduardo Coutinho.

E quando já havia estabelecido essa forma clássica do “cinema de conversa”, aparece com Jogo de Cena. Afinal, estamos diante do que nesse filme? Coutinho entrevista uma série de mulheres, ouve suas histórias e faz com que elas as revivam diante da câmera. Convida algumas atrizes famosas como Marília Pêra, Fernanda Torres e Andréa Beltrão para “interpretar” o que as convidadas haviam relatado. Há no filme atrizes menos conhecidas, que podem ser confundidas com as personagens reais. Além disso, as atrizes, ao interpretar as histórias que haviam ouvido, acrescentavam a elas suas próprias experiências. Em alguns casos, “sentiam” mais as histórias do que as pessoas que as haviam vivido. Então, até onde vai o real e onde começa a ficção? Isso já não importa. Porque, verdadeiro ou não, no sentido factual do termo, importa a maneira como o que é dito toca o sujeito.

Estamos aqui em pleno domínio da arte milenar da representação. Não interessa se a tragédia de Édipo se deu de fato ou não, se aconteceu agora, há milênios ou no tempo imemorial do mito. Ela pertence a todos nós e diz respeito a todos. É nessa temporalidade que a obra de Coutinho está ingressando.

Daí, nada mais natural que o passo seguinte, passo no abismo de Moscou, a obra sobre a qual Coutinho não quer falar porque não sabia o que estava fazendo quando tão bem a fazia. Como ele explica, tudo nela é construção. Existe a peça de Chekhov, mas não há condições para encená-la em sua íntegra. Então, o jeito é trabalhar com fragmentos da obra. Tudo é despojado, não há roupa de época nem nada que lembre a Rússia do século 19. “Samovar na mesa está proibido”, ri Coutinho. Fazem parte do dispositivo os exercícios de sensibilização, ou que nome se dê a eles. Os atores são convidados a falar para a câmera alguma coisa que os incomode, no presente. São maneiras de chegar a Chekhov, pelas bordas. “Eles são atores e atores são seres pagos para viver a paixão dos outros”, diz Coutinho.

E aí reside toda a magia. Preparando-se para Chekhov eles chegam a nós. Tudo nos diz respeito, segundo a frase de Horácio: De te fabula narratur – a história fala de você. Realidade ou ficção? Que importa, se produz o mesmo efeito?

Coutinho ri, e acende mais um cigarro. E, claro, o interlocutor fica sabendo que o seu mau humor é puro jogo de cena, de alguém que cultiva, pelo contrário, um senso de humor sutil até o limite do equívoco. Coutinho só não tem paciência com pseudointelectuais, gente que deseja passar por quem não é. O despojamento que criou para o seu cinema, ele o adota como norma de vida.

(Cultura, 19/7/09)