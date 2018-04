É Tudo Verdade 2018: Birri, equilibrista entre o sonho e a razão

Uma rápida dica aos fãs do cinema latino-americano: não deixem de ver Amarra Seu Arado a uma Estrela, em louvor do grande Fernando Birri, que nos deixou em dezembro do ano passado.

O filme é dirigido por Carmen Guarini a partir de imagens tomadas quando Birri, após longa ausência, voltou à Argentina para rodar um documentário sobre os 30 anos da morte de Che Guevara. Este projeto o levou a La Higuera, onde o Che morreu assassinado, até Montevidéu e Buenos Aires. Birri entrevista vários intelectuais sobre o Che. O destaque, para mim, é a conversa com o grande escritor Ernesto Sábato (De Heróis e de Tumbas é uma obra-prima da literatura).

Carmen registrou seus encontros com Birri naquela ocasião, em fitas VHS. Resgata esse material e o completa com filmagens recentes, feitas na casa do cineasta, no bairro de Trastevere, em Roma.

O filme joga luz sobre o personagem e recorda a importância de Birri para a nossa cultura. Como diretor, assina filmes essenciais como Tiré-Dié e Os Inundados. Como gestor, fundou duas escolas – a Escola Documental de Santa Fé, sua terra natal, e A Escola de Cinema e TV de San Antonio de los Baños, em Cuba.

Ao longo do filme se discute muito a questão da utopia. Ela nunca está no local onde estamos. Está sempre na linha do horizonte, inatingível, mas nos faz mover quando buscamos alcançá-la. Sem utopias, sem sonhos, somos seres imóveis. Amargos, pessimistas, ressentidos, presos à dura circunstância do momento. A contrapartida: sem algum senso de realismo, somos meros sonhadores, que não levamos em conta as possibilidades e os limites do real para atingirmos nossas metas.

Birri, em seus filmes, seu trabalho como gestor, animador cultural, escritor, desenhista e poeta foi um equilibrista entre o sonho e a razão. Um utopista com pés no chão. Daí vem o sentido mais profundo do título: Ata tu Arado a uma Estrella

(Hoje às 15 no Itaú Cultural, Avenida Paulista, 149)