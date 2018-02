E o tal do mundo não se acabou

Você talvez conheça aquele samba do Assis Valente, cantado pela Carmem Miranda: “Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar/Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar…” Se conhece, sabe como prossegue, com a protagonista se dando ao luxo de fazer e dizer tudo que lhe vêm à cabeça. Afinal, não haveria dia de amanhã para as contas começarem a chegar. Mais ou menos por esse caminho vai o colombiano Mauricio Cuervo em Crônica do Fim do Mundo, no qual a premissa seria o fim do universo de acordo com o calendário maia. Não passaríamos de 2012, e muita gente acreditou na previsão, inclusive os personagens deste filme.

O principal deles é o aposentado Pablo Bernal, um senhor de 70 anos que, convicto do apocalipse iminente, resolve colocar suas contas em ordem. Quer dizer, passa o dia ao telefone, dizendo aos desafetos todas as verdades que deveria ter falado ao longo da vida, mas que, por motivos óbvios, não disse. Há uma certa graça nesse ajuste de contas, em especial porque o ator Victor Hugo Morant é muito bom. Seus monólogos ao telefone são mesmo engraçados, apesar da rispidez inerente ao excesso de verdade que, como se sabe, não cabe no diálogo e no convívio humano.

