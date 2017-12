Drama chileno sobre pedofilia na Igreja vence o Cine Ceará

FORTALEZA – O Clube, de Pablo Larraín, que tem por tema a pedofilia na Igreja católica, foi o grande vencedor do 25º Cine Ceará, encerrado ontem à noite no Cine São Luiz, no centro de Fortaleza. Além de melhor filme, O Clube ganhou os troféus Mucuripe de Melhor Roteiro e para o conjunto do seu elenco masculino. Ficou também com o prêmio da crítica, atribuído pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

O português Cavalo Dinheiro, de Pedro Costa, e o argentino Jauja, de Lisandro Alonso (já em cartaz em SP a partir de hoje) também foram bem premiados. O provocante documentário Cordilheiras no Mar, em que Geneton Moraes, debate uma polêmica passagem da vida política de Glauber Rocha, ficou com o Prêmio Especial do Júri.

Abaixo, a premiação completa:

Troféu Mucuripe

Melhor Longa-Metragem – O Clube – Prêmio de US$10.000,00 (dez mil dólares americanos)

Melhor Direção – Lisandro Alonso por “Jauja”

Melhor Fotografia Leonardo Simões por “Cavalo Dinheiro”

Melhor Edição Yan Vega por “A Obra do Século”

Melhor Roteiro Guilhermo Calderón, Daniel Villalobos e Pablo Larraín por “O Clube”

Melhor Som Óliver Blanc e Vasco Pedroso, por “Cavalo Dinheiro”

Melhor Trilha Sonora Original Vicente Rorras, em “A Obra do Século”

Melhor Direção de Arte Pedro Costa por “Cavalo Dinheiro”

Melhor Ator Elenco masculino do filme O Clube

Melhor Atriz Itziar Ituño (Loreak)

Prêmio especial do júri Cordilheiras no Mar: a fúria do fogo Bárbaro

Prêmio da Crítica para Melhor Longa (Abraccine) O Clube

Menção Honrosa da Crítica (Abraccine) Crumbs

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem

Troféu Mucuripe

Melhor Curta-Metragem “Kyoto”, de Deborah Viegas

Melhor Direção “Virgindade”, de Chico Lacerda

Melhor Roteiro “Quintal”, de André Novais Oliveira

Melhor Produção Cearense “Miragem”, de Virgínia Pinho

Prêmio especial do júri “Feio, Velho e Ruim”, de Marcus Curvelo

Prêmio da crítica para Melhor Curta – “Quintal”, de André Novais Oliveira

Mostra Olhar do Ceará

Prêmio Descaminhos dos Sentidos – “Citopídeo”, do grupo Chinfrapala

Prêmio A Ficção Necessária – “Tenho um dragão que mora comigo”, de Wislan Esmeraldo

Troféu Mucuripe -Prêmio Melhor Filme “Alguns Páreos em Palermo”, de Gabriel Silveira

Menção Honrosa – “Vailamideus”, de Ticiana Augusto Lima

PRÊMIOS ESPECIAIS

Prêmio Aquisição Canal Brasil

Melhor filme da Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem: “Quintal”, de André Novais Oliveira R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Prêmio BNB

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem – “Kyoto”, de Deborah Viegas -R$5000,00 (cinco mil reais);

Mostra Olhar do Ceará – “Citopídeo”, do grupo Chinfrapala e “Tenho um dragão que mora comigo”, de Wislan Esmeraldo –cada um recebeR$2500,00 (dois mil e quinhentos reais); “Alguns Páreos em Palermo”, de Gabriel Silveira – R$5000,00 (cinco mil reais)

Prêmio Olhar Universitário

Troféu Mucuripe

Longa-Metragem “Crumbs”, de Miguel Llansó

Curta-Metragem“Miragem”, de Virgínia Pinho

Júri integrado por estudantes da Vila das Artes, UFC e Unifor. Outorgado pela Câmara Municipal de Fortaleza

Troféu Oscarito – Ator Jamenes Prata, pelo filme “Muriel”

Com o intuito de enaltecer o cinema nordestino em diferentes aspectos, o prêmio é oferecido pela Câmara Municipal de Fortaleza à produção, ator, atriz, direção, roteiro ou personalidade cearense

Prêmio Vila das Artes – Núcleo de Produção Digital/NPD

(vinculado à Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza)

Dois Melhores Filmes da Mostra Olhar do Ceará escolhidos pelo júri



Prêmio Casa Amarela Eusélio Oliveira (Infraestrutura e edição)

Melhor Curta-Metragem da Mostra Olhar do Ceará:“Alguns Páreos em Palermo”, de Gabriel Silveira



Prêmio Mistika (Masterização em DCP)

Melhor Curta-Metragem da Mostra Olhar do Ceará: “Alguns Páreos em Palermo”, de Gabriel Silveira

Prêmio CIA RIO

“Miragem”, de Virgínia Pinho -R$27000,00