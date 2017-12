Domínio público ameaçado

Uma pessoa bem intencionada me passou o seguinte e-mail, que transcrevo.

“Convoco todos a lutar para impedirmos que um desastre aconteça. Imaginem um lugar onde se pode ler gratuitamente as obras de Machado de Assis, ou A Divina Comédia, ou ter acesso às melhores historinhas infantis de todos os tempos. Um lugar que lhe mostrasse as grandes pinturas de Leonardo Da Vinci. Onde você pudesse escutar músicas de alta qualidade em MP3.. pois esse lugar existe! O Ministério da Educação disponibiliza tudo isso, basta acessar o site:

www.dominiopublico.gov.br

Só de literatura brasileira e portuguesa são 732 obras!

Também livros em inglês, francês e em outras línguas.

Estamos em vias de perder tudo isso, pois vão desativar o projeto por desuso, já que o número de acesso é muito pequeno. Vamos tentar reverter esta desgraça, divulgando e incentivando amigos, parentes e conhecidos, a utilizarem essa fantástica ferramenta de disseminação da cultura e do gosto pela leitura. ”

Comentário: entrei no site em questão para ver o que é de fato. Não iria colocar no blog algo que não conheço. E, de fato, o Domínio Público é um dos sites mais interessantes. Tem, por exemplo, as obras completas de Shakespeare,em português. Entrei no Julio César porque me apeteceu reler o discurso de Marco Antonio perante o cadáver de César. Foi fácil achar. Agora, não me vejo lendo um livro inteiro na tela e daí talvez o pequeno número de acessos. Sempre se pode imprimir, mas ter um livro nas mãos é um prazer insubstituível. Como fonte de consulta o site é muito bom, quando você não tiver os livros disponíveis. E há músicas, imagens, etc. Deve ser incentivado. Só faço uma pergunta: por que corre risco de fechar? Pela baixa audiência? Não é um serviço do governo? Ele que divulgue mais. E, se mesmo assim tiver poucos acessos, que continue, oras. Desde quando serviço de utilidade pública se mede por ibope? Em todo caso, dêem uma passeada pelo site para ver. Vale a pena.