Domingo feliz 2

Mas quem deseja fazer do seu domingo um dia feliz para valer é só ir assistir A Última Noite, de Robert Altman, que está em cartaz no Unibanco 4, no horário normal. Fui ontem e saí de alma leve. Minha amiga Ana Paula Sousa, ótima jornalista da CartaCapital, havia visto o filme antes de mim, e o definiu como “uma manhã ensolarada de domingo”. Justas palavras. Altman, ao narrar a noite do último programa de auditório com atrações musicais, o faz de forma tão leve quanto inspirada. O grupo de atores, Meryl Streep, Lily Tomlin, John C. Reilly, Woody Harrelson, Kevin Kline, Virginia Madsen e outras feras, manifesta claramente a alegria experimentada ao trabalhar com o mestre. E essa alegria se transfere para nós. É curioso como dois velhos, Altman aos 81 anos e Manoel de Oliveira aos 97(!), tenham encontrado a leveza que os muito jovens procuram e não acham.

