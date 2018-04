Dois brasileiros no Festival de Veneza

Dois brasileiros concorrem no próximo Festival de Cinema de Veneza (2 a 12 de setembro): Insolação, de Daniela Thomas e Felipe Hirsch, e Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes. Ambos competem na Mostra Horizontes. A mostra é importante, mas é uma paralela do festival. Nela, o Brasil tem competido habitualmente. Já na mostra principal, Veneza 2009, que concede o Leão de Ouro como prêmio principal, o Brasil está de novo ausente. Não será portanto desta vez que o País poderá vencer este festival que, junto com Cannes e Berlim, compõe a trinca dos mais importantes eventos do gênero no mundo. Abaixo, segue a lista dos concorrentes da principal competição da mostra veneziana.

Venezia 66

FATIH AKIN – SOUL KITCHEN

Germany, 99′

Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Uenel

GIUSEPPE CAPOTONDI – LA DOPPIA ORA

Italy, 95′

Ksenia Rappoport, Filippo Timi, Giorgio Colangeli

POU-SOI CHEANG – YI NGOI

China – Hong Kong, 89′

Louis Koo, Richie Jen, Michelle Ye

PATRICE CHÉREAU – PERSÉCUTION

France, 100′

Romain Duris, Charlotte Gainsbourg, Jean Hugues Anglade, Alex Descas

FRANCESCA COMENCINI – LO SPAZIO BIANCO

Italy, 96′

Margherita Buy, Guido Caprino, Salvatore Cantalupo

CLAIRE DENIS – WHITE MATERIAL

France, 100′

Isabelle Huppert, Nicolas Duvauchelle, Isaach De Bankolé

JACO VAN DORMAEL – MR. NOBODY

France,

Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley

TOM FORD – A SINGLE MAN

USA, 99′

Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode

JESSICA HAUSNER – LOURDES

Austria, 99′

Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini

WERNER HERZOG – BAD LIEUTENANT: PORT OF CALL NEW ORLEANS

USA, 121′

Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer, Michael Shannon

JOHN HILLCOAT – THE ROAD

USA, 112′

Charlize Theron, Viggo Mortensen, Guy Pearce, Robert Duvall

VIMUKHTI JAYASUNDARA – AHASIN WETEI (BETWEEN TWO WORLDS)

Sri Lanka, 80′

Thusitha Laknath, Kaushalya Fernando, Huang Lu

AHMED MAHER – EL MOSAFER

Egypt, 125′

SAMUEL MAOZ – LEVANON

Israel, 92′

Yoav Donat, Itay Tiran, Oshri Cohen

MICHAEL MOORE – CAPITALISM

USA, 120′

(documentary)

SHIRIN NESHAT – WOMEN WITHOUT MEN

Germany, 95′

Pegah Feridon, Shabnam Tolouei, Orsi Tóth, Arita Shahrzad

MICHELE PLACIDO – IL GRANDE SOGNO

Italy, 101′

Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Luca Argentero, Laura Morante, Silvio Orlando

JACQUES RIVETTE – PIC SAINT LOUP

France, 84′

Jane Birkin, Sergio Castellitto, André Marcon, Jacques Bonnaffé

GEORGE ROMERO – SURVIVAL OF THE DEAD

USA, 90′

Alan Van Sprang, Kenneth Walsh, Devon Bostick, Kathleen Munroe

TODD SOLONDZ – LIFE DURING WARTIME

USA, 92′

Ciarán Hinds, Emma Hinz, Charlotte Rampling

GIUSEPPE TORNATORE – BAARÌA

Italy, 150′

Francesco Scianna, Margareth Madè, Raoul Bova, Enrico Lo Verso, Michele Placido, Vincenzo Salemme, Monica Bellucci, Laura Chiatti

SHINYA TSUKAMOTO – TETSUO BULLET MAN

Japan, 80′

Eric Bossick, Akiko Monou, Shinya Tsukamoto

YONFAN – LEI WANGZI

China – Taiwan, Hong Kong, 120′

Chih-Wei Fan, Terri Kwan, Joseph Chang, Kenneth Tsang