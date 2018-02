Doc Veneza (3) Antonioni

VENEZA – Sim, e para completar, o mestre dos mestres, Michelangelo Antonioni, foi homenageado com dois documentários que ele dirigiu no início de sua carreira e um do final: Netezza Urbana e Vertigine, ambos dos anos 40, e Lo Sguardo di Michelangelo, de 2004. No primeiro, o olhar sobre os trabalhadores da limpeza urbana. No segundo, as imagens alucinantes de um teleférico sobre os Alpes. E, no terceiro, a sublime ambigüidade: o olhar de um Michelangelo sobre outro. O filme trata da visita de Antonioni a igreja de San Pietro in Vincoli, em Roma, onde está a famosa estátua de Moisés, esculpida por Michelangelo. Antonioni vê Buonarroti, que vê Antonioni. Nada menos que sublime.

