Dica da Mostra: Shirin

Abbas Kiarostami desenvolve uma de suas mais ousadas propostas estéticas. A câmera fixa-se nos rostos de uma plateia de mulheres, que assiste a um drama histórico num teatro. O espectador jamais vê a ação no palco. Apenas ouve as vozes que vêm do palco e vê a expressão facial das espectadoras, interpretadas por 110 atrizes iranianas. Pesquisa radical. Sessões: Unibanco Arteplex 3 – Dia 31, 21h10. Unibanco Arteplex 1 – Dia 4, 22h20. Cinemateca -Dia 5, 14h30

