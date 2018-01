Diários do Japi – um entardecer perfeito

Amigos, desculpem a malemolência, mas afinal estou em férias, tenho direito. E acabo de experimentar um fim de tarde perfeito. Na varanda, fumando um belo charuto que trouxe de Havana, contemplando o vale verde, vaquinhas pastando. Paz, em suma; paz, afinal. Fiquei pensando: será que até urbanóides, como eu, nascido nos arredores da Avenida Paulista e registrado no Bexiga, mantêm uma certa nostalgia da roça? Sim, sei que depois enjoa e começamos a sentir falta do cinema, dos amigos, do trabalho, talvez até do estresse e do trânsito infernal. Mas, enquanto dura…É como uma droga benéfica, suave como este entardecer. Um ótimo fim de semana a todos.

