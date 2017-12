Diário do Cine PE 2014: Virou internacional

RECIFE – Cá estou para mais um Cine PE, festival que acompanho desde a fundação, 18 edições atrás.

Este ano há muitas novidades. Pela primeira vez temos presença internacional no evento. Há muito discurso sobre isso. O mais provável é que o Cine PE tenha se internacionalizado pelo mesmo motivo que festivais mais antigos do que ele, como o de Gramado, também o fizeram: por falta de filmes nacionais disponíveis. O número de festivais cresceu, os “donos” dos filmes passaram a fazer exigências cada vez maiores e assim a solução foi encontrar participantes fora do país, o que não é nem bom nem ruim, a princípio. Vamos ver como funciona.

Há também a divisão entre ficção e documentários, em mostras e premiações separadas. Um retrocesso, claro, num tempo em que a segmentação deixa de ter sentido.

Vamos acompanhar. Como a maioria dos festivais, também o Cine PE transforma-se em maratona.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hoje o programa tem um longa e uma montanha de curtas. O longa é O Grande Hotel Budapeste de Wes Anderson.

Vamos testar o fôlego. Nosso e o dos filmes. Cobertura diária aqui. Abaixo, a lista dos concorrentes e filmes fora de competição. Vejam como o festival está inchado.

LONGAS-METRAGENS

FESTIVAL DE CINEMA DE INTERNACIONAL

(Mostra Competitiva de Longas-Metragens de Ficção)

O MENINO NO ESPELHO (BRASIL -MG) – Direção: Guilherme Fiuza Zenha

MUITOS HOMENS NUM SÓ (BRASIL -RJ) –Direção: Mini Kerti

ROMANCE POLICIAL (CHILE/BRASIL – RJ) – Direção: Jorge Durán

MUNDO DESERTO DE ALMAS NEGRAS (BRASIL – SP) – Direção: Ruy Veridiano

TODOS TENEMOS UN PLAN (ARGENTINA) – Direção: Ana Piterbarg

ANNI FELICI (ITÁLIA) – Direção: Daniele Luchetti

MOSTRA DOC INTERNACIONAL

(Mostra Competitiva de Longas-Metragens Documentários)

CORBINIANO (BRASIL – PE) – Direção: Cezar Maia

1960 (PORTUGAL) – Direção: Rodrigo Areias

O MERCADO DE NOTÍCIAS (BRASIL – RS) – Direção: Jorge Furtado

E AGORA? LEMBRA-ME (PORTUGAL) – Direção: Joaquim Pinto

HORS CONCOURS

(Mostra Especial)

O GRANDE HOTEL BUDAPESTE (ESTADOS UNIDOS) – FICÇÃO – Direção: Wes Anderson

GETÚLIO (BRASIL – RJ) – FICÇÃO – Direção: João Jardim

CURTAS-METRAGENS

MOSTRA CURTA BRASIL

(Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais)

ECCE HOMO (RJ) – Ficção – Direção: Clodoaldo Lino

O FILHO PRÓDIGO (SP) – Ficção – Direção: Felipe Arrojo Poroger

NOTÍCIAS DA RAINHA (PR) – Documentário – Direção: Ana Johann

TUBARÃO (PE) – Documentário – Direção: Leo Tabosa

NO MOVIMENTO DA FÉ (PA) – Documentário – Direção: Fernando Segtowick e Thiago Pelaes

NO TIRO DO BACAMARTE… EXPLODE A CULTURA PERNAMBUCANA! (PE) – Documentário –Direção: Xisto Ramos

LINGUAGEM (RJ) – Documentário – Direção: Luiz Rosemberg Filho

MOSTRA PERNAMBUCO

(Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos)

PONTA DE PEDROS E PEDRAS (PE) – Documentário – Direção: Hermano Figueiredo

RABUTAIA (PE) – Documentário – Direção: Brenda Lígia

TESOUROS DO ARARIPE: OS FÓSSEIS E A COMUNIDADE (PE) – Documentário – Direção: Tito Aureliano

AU REVOIR (PE) – Ficção – Direção: Milena Tirnes

SEVERO (PE) – Ficção – Direção: Danilo Baracho

FRASCOS (PE) – Ficção – Direção: Ariana Nuala