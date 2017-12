Diario do Cine PE 2014: Jorge Furtado ganha troféu de melhor documentário

Saiu a primeira batelada de prêmios do Cine PE. A premiação mais importante é de O Mercado de Noticias, doc em que Jorge Furtado questiona a mídia nativa. Venceu como melhor filme no júri oficial e também no júri popular. Os prêmios dos longas de ficção serão anunciados no sábado.

Jorge mandou o agradecimento abaixo por email:

“Infelizmente não pude ficar até o fim do Festival.

Caso o filme ganhe algum prêmio, pedi a Maria do Rosário, uma jornalista que defende bravamente o bom cinema brasileiro, que recebesse o prêmio para um filme brasileiro que defende o bom jornalismo.

Sem ele, não há democracia possível.

Quero agradecer ao festival, a equipe do filme, aos atores e entrevistados, e hoje, especialmente, aos pernambucanos.

Ao Raimundo Pereira, nascido em Exu, no sertão de Pernambuco, que nos ensina que “novo é aquilo que reorganiza o passado”.

Ao recifense Geneton de Moraes, que nos lembra da necessidade de manter a inocência e orar diariamente à Nossa Senhora do Perpétuo Espanto.

Ao meu companheiro de 25 anos de trabalho, Guel Arraes, que me mostrou a riqueza da diversidade cultural brasileira e a importância de lutar por uma televisão de qualidade.

E ao seu pai, o governador Miguel Arraes, que me deu o prazer de algumas longas conversas e que, num dos momentos mais graves da história brasileira, soube ficar de pé em defesa da liberdade.

Muito obrigado.”

Jorge Furtado ABAIXO A PREMIAÇÃO COMPLETA:

Premiação Cine PE 2014 – 29.4.2014

MOSTRA PERNAMBUCO

-Melhor Filme: Au Revoir, com direção de Milena Tirnes

-Melhor Direção: Milena Tirnes (Au Revoir)

-Prêmio do Júri Popular: Severo, com direção de Danilo Baracho

-Prêmio Especial da Link Digital: Rabutaia, com direção de Brenda Lígia

MOSTRA CURTA BRASIL

-Melhor Filme: Tubarão (PE), de Leo Tabosa

-Melhor Direção: Leo Tabosa (Tubarão-PE)

-Melhor Roteiro: Felipe Arrojo Poroger (O Filho Pródigo-SP)

-Melhor Atriz: Georgette Fadel (O Filho Pródigo-SP)

-Melhor Ator: Danilo Grangheia (O Filho Pródigo-SP)

-Melhor Fotografia: Alex Costa e Breno César (Tubarão-PE)

-Melhor Direção de Arte: Paulo Vinícius (Notícias da Rainha-PR)

-Melhor Edição de Som: Demian Garcia (Notícias da Rainha-PR)

-Melhor Trilha Sonora: Alexandre Guerra (No Movimento da Fé-PA)

-Melhor Montagem: Thiago Pelaes, Alexandre Nogeira e Fernando Segtowick (No Movimento da Fé-PA)

– Melhor Filme / Júri Popular: Ecce Homo (RJ), de Clodoaldo Lino; e No Movimento da Fé (PA), de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes

-Menção Honrosa: Ecce Homo (RJ), de Clodoaldo Lino,

-Prêmio da Crítica/Abraccine: Tubarão (PE), de Leo Tabosa

-Prêmio Canal Brasil para o Melhor Curta: Linguagem (RJ), de Luiz Rosemberg Filho

-Prêmio Especial da Link Digital: Linguagem (RJ), com direção de Luiz Rosemberg Filho

MOSTRA DOC INTERNACIONAL

-Melhor Filme: O Mercado de Notícias (Brasil/RS), com direção de Jorge Furtado

-Melhor Direção: Joaquim Pinto (Portugal), pelo filme E Agora? Lembra-me

-Menção Honrosa: Corbiniano (Brasil/PE), com direção de Cezar Maia. Pelo resgate de um dos mais importantes artistas do cenário cultural brasileiro.

-Melhor Filme / Júri Popular: O Mercado de Notícias (Brasil/RS), com direção de Jorge Furtado

Segue abaixo a relação dos jurados de todas as mostras do Cine PE 2014:

JÚRI Mostra Pernambuco de Curtas-Metragens: Adriano Lima (curta-metragista cearense e idealizador e diretor do Curta Canoa); Tarciana Portella (jornalista, poeta e documentarista pernambucana, diretora do Instituto Delta Zero); Marilha Naccari (professora e curadora, coordenadora do Festival Florianópolis Audiovisual Mercosul e presidente do Fórum dos Festivais). Mostra Competitiva Curtas Nacionais: Cláudio Gonzaga (redator, ator e diretor carioca); Diogo Mendes (cronista carioca, crítico de cinema e Mestre em Literatura); Marcus Villar (cineasta paraibano) Mostra Internacional de Documentários: Celso Sabadin (jornalista, escritor, crítico de cinema e cineasta paulista); Evaldo Mocarzel (documentarista e jornalista paulista); Marcos Santuário (jornalista, pesquisador e crítico de cinema gaúcho) ********* Mostra Festival de Cinema de Ficção Internacional: Fabiano Canosa (diretor deral da Brazilian World Cinema, produtor carioca e locutor do Kinoscope); Marcos Petrucelli (jornalista e crítico de cinema paulista); Francisco Ramalho Junior (diretor, roteirista e produtor cinematográfico paulista); Marco Aurélio Marcondes (distribuidor e produtor carioca independente); Paulo Sérgio de Almeida (diretor, distribuidor e produtor carioca)