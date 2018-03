Diário do Cine Ceará 2014. Obediência Perfeita

FORTALEZA – A pimenta da polêmica, até agora ausente do Cine Ceará, chegou com o longa-metragem mexicano Obediência Perfeita, de Luis Urquiza. O filme, baseado em livro homônimo de Enrique Alcocer, fala da prática de pedofilia numa organização católica chamada Los Legionários de Cristo. De acordo com o ator mexicano Juan Ignazio Aranda (que interpreta um dos sacerdotes, o padre Galaviz), todos no México conhecem muito bem a história real, mas havia como um véu de silêncio que a cobria – sobretudo no cinema de ficção.

O criador da organização católica, Marcial Maciel (1920-2008) é personagem controverso no México. Fundador dos Legionários de Cristo, foi acusado de manter relações sexuais com rapazes menores, chegou a ser processado nos Estados Unidos, e foi afastado de suas funções sacerdotais pelo papa Bento XVI. O interesse pela história, que já havia sido focalizada no documentário Agnus Dei: Cordero de Diós (Alejandra Sánchez, 2011), fez Obediência Perfeita chegar a um público de mais de 600 mil pessoas no México, o que, para um filme desse tipo, está mais do que bom.

