Diário do Cine Ceará 2014. Dólares de Areia

FORTALEZA – Com a exibição de Dólares de Areia, de Laura Guzman e Israel Cardenas, o Cine Ceará trouxe à tela do Theatro José de Alencar a realidade do turismo sexual na República Dominicana. O filme tem como protagonista a atriz Geraldine Chaplin, e também um casal de atores “naturais” do local, Ricardo Ariel Toribio e Yanel Mojica. Toribio, de 21 anos, veio ao Ceará representar o filme e encantou a todos com sua simplicidade, em especial ao contar que era a primeira vez que deixava seu país.

Geraldine faz a turista lésbica que se apaixona pela garota interpretada por Yanel (bailarina na vida real). A moça namora um tipo que também a explora (Toribio) e decidem aproveitar-se do dinheiro da velha estrangeira apaixonada. A quem sempre se referem como “la vieja”.

