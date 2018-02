Diário do Cine Ceará 2012

FORTALEZA – Primeiros movimentos. Ontem revi, no Theatro José de Alencar, Violeta foi para o Céu. Gostei da revisão (já havia assistido em cabine). A vida triste de Violeta emocionou o público. Ontem mesmo, logo após a chegada, houve a entrevista com Marco Nanini. Bom falar com gente inteligente. E o mesmo deve ser dito em relação a Andrés Wood, que conversou hoje com a imprensa. Boa troca de ideias sobre o filme, perguntas pertinentes, respostas sem obviedades. Daqui a pouco volto para o velho Theatro José de Alencar. Começa a maratona para valer. Um curta e dois longas. O teatro é histórico. As cadeiras nos deixam descadeirados.

