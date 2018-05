Diário do Ceará 2011: Mãe e Filha

FORTALEZA

Mãe e Filha, filme de beleza intensa e muito pungente, comoveu ao público do Cine Ceará. Dirigido pelo cearense Petrus Cariry (filho do cineasta Rosemberg Cariry), Mãe e Filha coloca o universo sertanejo em diálogo com a escola russa de Tarkovski, Paradjanov e Sokúrov, influências reconhecidas pelo cineasta em conversa com o Estado.

A história é simples e densa ao mesmo tempo. Uma mulher (Juliana Carvalho), moradora em Fortaleza, regressa ao sertão para levar à sua mãe um triste presente – um bebê morto, que seria seu primeiro neto. A senhora (Zezita Matos) vive em meio às ruínas do que um dia deve ter sido seu palacete senhorial. A própria cidade está abandonada e corroída pelo tempo. Lembra um pouco o ambiente de Comala, de Juan Rulfo, em seu Pedro Páramo. Vive-se entre fantasmas, e com um morto para enterrar.

A filmagem foi feita na cidade fantasma de Cococi, no sertão do Inhamuns, onde Petrus já havia realizado o curta Dos Restos e da Solidões (2006), primeira etapa de uma trilogia involuntária em torno dessa cidade, abandonada por questões políticas e de vinganças entre famílias rivais. Há um drama familiar também em curso no tema proposto por Petrus. A mulher jovem é a figura racional, que deseja romper com uma ancestralidade já morta. A mãe é a preservação da tradição, junto com outros elementos míticos, representados, por exemplo, por quatro vaqueiros, que podem ser “lidos” como os cavaleiros do apocalipse, num universo assediado de religiosidade.

É um filme de múltiplas leituras, denso e rigoroso, como deseja seu diretor, um jovem cuja carreira deve ser acompanhada com atenção. O mais incrível é que Mãe e Filha foi feito com meros R$ 150 mil, filmado com uma câmera 7D, fotográfica, e montado em um notebook. “Queria fazer com orçamento mais folgado e em 35 mm, não deu, não ia ficar esperando e filmamos com o recurso que tínhamos; o filme é filho da tecnologia”. São caminhos que se abrem para o cinema.

O outro concorrente da noite foi o muito mais convencional Pássaros de Papel, do espanhol Emilio Aragon. Com uma história ambientada durante a Guerra Civil, pouco apresenta a mais do que já foi exaustivamente tratado pelo cinema. Mas é muito bem feito e agradou ao público.