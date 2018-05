Diário do Ceará 2011: Hoje é dia de prêmio

FORTALEZA

Com a apresentação dos longas-metragens Homens com Cheiro de Flor e Língua Materna, fica mais claro o panorama do Cine Ceará, que se encerra hoje à noite com a distribuição dos troféus Mucuripe. Ontem à noite também foi visto o documentário Bicicleta, Colher, Maçã, e vem a Fortaleza com o trunfo de ter ganhado o prêmio Goya, o “Oscar” espanhol. Trata-se de um bonito filme, centrado na figura de Pasqual Maragall, ex-prefeito de Barcelona, e sua luta contra o Mal de Alzheimer. Ele é mesmo uma figura extraordinária, enfrenta a adversidade com humor, mas o filme às vezes exagera no didatismo da apresentação da doença, suas causas, tratamentos possíveis, etc.

No todo, fica a impressão de um interessante panorama do cinema ibero-americano, com destaque para alguns filmes, que podem surgir como favoritos aos prêmios – isso, claro, caso o júri esteja de acordo com os analistas, o que nem sempre acontece. Aliás, prever premiados significa quase sempre expor-se a quebrar a cara, como nas profecias do futebol. O que se pode fazer é dar uma geral na qualidade dos concorrentes. E deixar que o júri faça seu trabalho.

Os dois longas apresentados na noite de segunda-feira provavelmente terão avaliações diferentes. Homens com Cheiro de Flor, estreia do cearense Joe Pimentel na direção solo de longas (divide com Glauber Filho a do documentário sobre o médico espírita Bezerra de Menezes) veio cercado de intensa curiosidade. O Theatro José de Alencar lotou com a plateia local curiosa por saber o que fizera um dos seus cineastas mais talentosos. E, previsivelmente, aplaudiu essa história que envolve pistolagem na área rural, corrupção política e crimes.

O longa tem qualidades, em especial nos aspectos técnicos, como a fotografia chapada e envolvente de Antonio Luis Mendes. Falha, no entanto, no essencial. Não aprofunda aquilo que seria uma radiografia da mentalidade dos matadores de aluguel, que são tratados de maneira plana e esquemática. O roteiro desdobra-se de maneira previsível e o excesso de violência às vezes torna-se involuntariamente cômico. Mesmo assim, o filme não deve sair de mãos abanando, ainda mais por ser local.

Diferente em suas intenções e propostas estéticas é Língua Materna, da argentina Liliana Paolinelli. Aqui se trata de uma obra intimista, uma proposta de abordar um tema áspero com mãos de pelica e as técnicas do humor. Em síntese, a situação imaginada é a seguinte: mãe descobre que sua filha, já quarentona é lésbica, e, após o choque, tenta entender alguma coisa desse mundo que não compreende. A filha, por sua vez, vive uma crise matrimonial com a companheira.

Liliana procura ser delicada em seu humor, mas não raro recorre a estereótipos para levar a plateia ao riso. Em outros momentos, dá provas de fineza. As atrizes ajudam, em especial Claudia Lapacó, que interpreta a mãe, perdida, confusa e equilibrando-se no papel com dignidade. O filme também deve ser lembrado na premiação.

No entanto, é outra relação familiar fragmentada que deve levar os principais troféus hoje à noite, a de Mãe e Filha, o pungente drama de Petrus Cariry sobre as duas mulheres que se disputam sobre o destino a dar a um bebê morto. É um filme delicado e intenso, a um tempo, sofisticado e acessível. Se dominar a premiação, não será surpresa. Mas filmes como o mexicano Assalto ao Cinema, o colombiano Todos Teus Mortos e mesmo o cubano Passagem para o Paraíso também têm seu valor e devem ser lembrados.