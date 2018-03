Diário de Veneza 2011: as estrelinhas

Na tabulação final das estrelinhas dos críticos em Veneza, deu em primeiro lugar Carnage, de Polanski na cabeça, com média de 3,9 em cotações que vão de 1 a 5. Em segundo veio Fausto, de Sokurov, com 3,7. Em terceiro The Ides of March, de Clooney, com 3,5, empatando com Killer Joe, de Friedkin. Apenas um décimo atrás desses dois aparece Shame, de Steve McQuenn, com 3,4. O último colocado foi o vaiadíssimo Quando la Notte, de Cristina Comencini, com apenas 1,5.

