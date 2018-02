Diario de Veneza A quinta estação

Outro concorrente, o belga La Cinquième Saison (A Quinta Estação), de Peter Brosens e Jessica Woodworth, também é ambientado na natureza. Não o mar, como no filme de Mendoza, mas no campo, naquel estereótipo idílico que se imagina seja a campanha belga, com suas vaquinhas de leite e campos bem arados. A história segue as estações do ano, de forma pastoril, com adolescentes se enamorando, colheitas fartas e agricultores satisfeitos de si. Tudo muda sem muita explicação e o humor das pessoas também. A busca por bodes expiatórios, sob a forma de estrangeiros, parece a saída. Há algo de terrível e surpreendente no desenrolar da história. O excesso de formalismo e contenção prejudicam um pouco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.