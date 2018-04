Diário de Veneza (5) Hugo Chávez no Lido?

Pois é, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pode desembarcar por aqui a qualquer momento. É que Chávez teria sido convidado por Oliver Stone, que apresenta durante o festival um documentário sobre ele, South of the Border. Deu nos jornais que Chávez estaria “avaliando” se deve vir a Veneza: “Estamos avaliando se temos tempo disponível, porque primeiro vem o compromisso político, embora, em realidade, este também seja um compromisso político.”, declarou na Argélia, em fala reproduzida pelo jornal local Gazzettino di Venezia. Mas, por enquanto tudo é especulação.

Especulação bem fundada, coisa que constatei por puro acaso. Estava ontem escrevendo no saguão do meu hotel, quando chegaram alguns hispânicos e procuraram o dono, identificando-se como membros do staff de Chávez. Precisavam reservar um número considerável de quartos o que, nesta época, é difícil no Lido, congestionado pelo festival de cinema. O dono do hotel fez contatos com colegas e se empenhou em encontrar as vagas pedidas para o pessoal de Chávez. Pediu um adiantamento em dinheiro para reservá-las. Um dos membros da comitiva disse que concordava mas precisaria de uma devolução caso Chávez resolvesse não vir.

Quer dizer, a possibilidade da chegada de Chávez é concreta e as medidas estão sendo tomadas para recebê-lo. Mas ele também pode não vir e aí o circo será desmontado.