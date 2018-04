Diário de Veneza (4) Prêmio Bresson para Walter Salles

Prêmio Bresson para Walter Salles, entregue agora há pouco na sala Tropicana do Hotel Excelsior, um dos chiques de Veneza. Acontece que a sala estava uma sauna. E a temperatura, que já era alta, subiu com a chegada de Maria Grazia Cuccionatta, a madrinha da mostra, que estacionou ao meu lado. Tem quase a minha altura. Monumento da cultura italiana. Enfim, foi uma cerimônia bonita, em que se falou muito em cinema, e falou-se em nível alto. A partir de um monsenhor que começou citando Adorno e terminando pelo próprio Walter, que lembrou sua formação de cinéfilo e cineasta. Lembrou que foi educado num colégio jesuíta, na França, no tempo em que seu pai era embaixador. E que foi advertido por assistir a filmes subversivos,como If. Walter fica em Veneza até segunda-feira e quer ver alguns filmes. Sentiu ter perdido o filme de Todd Solondz, seu amigo. “Ele faz um uso do politicamente incorreto que é muito interessante”, disse.