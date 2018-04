Diário de Veneza (22) A Single Man

Com A Single Man, de Tom Ford, encerram-se as projeções dos candidatos ao Leão de Ouro. Foram exibidos os 25 concorrentes, inclusive os dois “filmes-surpresa”. Sobre este último: é a história de um homem de 52 anos, professor de inglês, que vem de perder o companheiro com quem vivia havia 16 anos. O filme pretende acompanhar o trabalho de luto de George Falconer (Colin Firth), dividido pela tentação do suicídio e o impulso de refazer a vida. Filme mais fashion não poderia haver. Tudo limpinho, higiênico, depurado e bonito. Nada fora do lugar. Tudo soa e mostra-se artificial e sem vida. Pensei que fosse levar uma vaia monumental. Não. Foi bem aplaudido. Curioso.