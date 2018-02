Diário de Veneza 2014 – Pacino, Deneuve e mais alguma coisa

VENEZA – Seja no papel de ator em crise ou de humilde serralheiro, quem brilhou

mesmo no fim de semana em Veneza foi Al Pacino. Ele está em dois

filmes e desembarcou no Lido de óculos escuros e distribuindo charme.

Um dos filmes, na disputa pelo Leão de Ouro, o outro, fora de

concurso. Em ambos, a alma da história é este ator que já foi Michael

Corleone na saga do Poderoso Chefão, cego mulherengo em Perfume de

Mulher e tantos outros papeis que o consagraram como figura universal.

Aqui em Veneza, Pacino vem com títulos talvez menos memoráveis, mas

pelo menos bons. Em The Humbling (baseado no romance de Philip Roth, A

Humilhação, na versão brasileira) ele faz o ator que começa a esquecer

suas falas no palco. Em busca, talvez, da juventude perdida, se

apaixona por uma ninfeta bissexual (Greta Gerwig, de Frances Ha),

filha de um casal de amigos. O filme é dirigido por Barry Levinson, e

passou fora de concurso. Sobre o personagem, Pacino diz que é “um

modelo de angústia”, embora as filmagens tenham se desenrolado em

clima de total relax. Ele mesmo se disse uma pessoa de bem com a vida,

sem qualquer dos problemas existenciais que afetam o personagem, “Mas

entendo que ele tenha pontos de contato com cada um de nós”.

Diz também que Simon Axler, seu personagem em A Humilhação, ilustra

bem a fatiga do ator, obrigado a entrar no universo de Shakespeare

pela vida afora e exaurindo-se com isso. Ele mesmo diz sentir esse

peso, embora “as pessoas achem que a vida do ator é feita de glamour”.

A história contada por Roth é potencialmente pesada. Em busca da

juventude, Simon encontrará em seu novo relacionamento apenas uma

modalidade diferente de inferno pessoal. A trama pode ser uma

advertência a quem busca amores com muita diferença de idade e mostra

o preço que o derradeiro uivo pode custar a um lobo solitário. É bom

filme, nada genial, mas ganha com a opção de Levinson ao lhe dar um

toque de humor, embora muitas vezes sarcástico, que cai bem na voz

rouca de Pacino. “A chave da história reside em uma das cenas

iniciais, quando meu personagem, no camarim, antes de entrar em cena,

segura duas máscaras, uma representando a tragédia, outra, a comédia”,

diz o ator. Trata-se de uma antiga simbologia do teatro, a mostrar que

o destino humano caminha entre lágrimas e risos, e uma dimensão

tempera a outra.

De certa forma, o personagem de Pacino em Manglehorn, dirigido por

David Gordon Green, este sim em concurso pelo Leão de Ouro, parece

ainda mais patético que o de ator envelhecido em A Humilhação. Na

história, Angelo Manglehorn é um serralheiro solitário, que vive com

seu gato e suas lembranças. Entre elas, a principal, a de certa mulher

que o encantou para toda a vida e que ele perdeu. De tal modo que não

é capaz de enxergar a oportunidade de recomeço oferecida pela caixa do

banco (Holly Hunter, ótima no papel). O filme é interessante, sem ser

brilhante. Acena com um final feliz que não soa despropositado. Seria

banal sem Pacino. Já com ele, sobe alguns degraus na escala da

qualidade. Com todo seu carisma, é capaz de fazer um personagem

desastrado e absolutamente inconsequente nas relações com o filho e as

mulheres. Mesmo assim, torcemos por ele. Coisas de um grande ator,

que, aos 74 anos, contabiliza dezenas de filmes mas adverte: “Se minha

carreira fosse um avião, eu diria que está longe do ponto de

aterrisagem”.

Musas.

A presença de Pacino no Lido foi tão marcante que até ofuscou um pouco

a passagem de três musas do cinema, a eterna Catherine Deneuve, sua

filha Chiara Mastroianni e a corajosa Charlotte Gainsbourg. Elas estão

no elenco de 3 Coeurs (Três Corações), de Benoît Jacquot, que também

concorre aos prêmios em Veneza. O filme pode ser definido como uma

espécie de thriller amoroso, segundo seu próprio diretor. Um fiscal de

impostos (Benoît Poelvoorde, visto há poucos dias aqui em La Rançon de

la Gloire) perde o trem numa cidade de província e por acaso inicia um

relacionamento rápido com Sylvie (Charlotte Gainsbourg). Os dois

marcam encontro em Paris, mas a coisa não dá certo. Sylvie apenas

reentrará em cena na vida do homem quando ele volta à cidadezinha e,

também por acaso, conhece a sua irmã, Sophie (Chiara Mastroianni).

Há certa inteligência na maneira como Jacquot retrabalha as estruturas

do thriller e do melodrama. A série de coincidências, os amores

ameaçados, a tentativa de completar um relacionamento deixado pela

metade – tudo isso redunda num filme gostoso de ver. Prende a atenção

e, claro, o elenco funciona como relógio. São todos ótimos, a começar

por Poelvoorde, cujo físico não combina com o de um galanteador, mas

ele nos convence de que pode mesmo seduzir todas aquelas mulheres. Em

especial, a dupla de irmãs, formada por Charlotte e Chiara, dá encanto

particular a esse trabalho. Catherine tem participação pequena, mas,

mesmo que ficasse 10 segundos na tela, nos lembraríamos dela.

Outro filme francês do fim de semana, Loin des Hommes (Longe dos

Homens), de David Oelhoffen, baseia-se em uma história curta de Albert

Camus. Na Argélia dos anos 1950, ex-militar e agora professor de

escola elementar é convocado para escoltar um prisioneiro até a

fortificação francesa, através do deserto. O professor é vivido por

Viggo Mortensen, que interpreta em francês, árabe e espanhol.

Convence. O filme tem a espinha dorsal confessadamente apoiada no

faroeste, como gênero. A travessia do deserto, o nascimento da amizade

entre homens antagonistas, as noções de honra e lealdade – tudo isso

está lá, neste filme bem fotografado e que às vezes impressiona, sem

nunca nos conquistar por completo.