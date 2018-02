Sai o primeiro dos prêmios ditos colaterais, o da Fipresci, a Federação Internacional dos críticos de cinema. Foi para The Look of Silence, impressionante documentário sobre o genocídio durante a ditadura Suharto, na Indonésia. O filme é também o principal favorito para levar o Leão de Ouro. Na opinião dos críticos, é claro. Daqui a pouco veremos se coincide com a do júri oficial.

