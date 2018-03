Da série não está fácil pra ninguém: o cineasta romeno Razvan Radulescu vinha a Veneza participar de um dos júris do festival. No trajeto do trem de alta velocidade, saído de Paris, foi assaltado. Deixaram-no quase nu, explicou o diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera. O romeno desistiu de participar do júri.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.