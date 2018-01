Diário de Veneza 2013 – Miyazaki se aposenta

Kaze Tachinu (O Vento se Levanta) será mesmo o último trabalho do mitológico animador japonês Hayo Miyazaki. Na entrevista, à qual ele não compareceu, o diretor dos Estúdios Ghibli, Koji Hoshino, anunciou que o Miyazaki estava se aposentando e que vai comunicar a decisão, em pessoa, numa conferência de imprensa em Tóquio, quando explicará os motivos. Pena. Era um dos últimos sobreviventes do animado desenho artesanal, à mão, num mundo de computadores com cada vez mais recursos e menos alma. Miyazaki tem 72 anos.

