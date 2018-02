Diário de Veneza 2012 nota sobre o novo Manoel de Oliveira

Manoel de Oliveira, de 104 anos de idade, não veio ao Lido para apresentar seu O Gebo e a Sombra, filme baseado numa peça de Raul Brandão. Conta a história de um contador idoso (Michael Lonsdale) que continua a trabalhar para evitar que a família caia na miséria. Apesar da estrutura teatral, é de uma leveza extraordinária. Tem elenco de sonho. Além de Lonsdale, Claudia Cardinale, Jeanne Moreau, Leonor Silveira, Ricardo Trêpa e Luís Miguel Cintra. É falado em francês.

Após a entrevista, o ator português Luís Miguel Cintra conversou com o Estado e confirmou que Manoel já está trabalhando no projeto de A Igreja do Diabo, baseado no conto de Machado de Assis. Ainda não tem data para começar a rodar.