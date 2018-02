Diário de Veneza 2012 Anna valente

Quem foi assistir a Camicie Rosse (Camisas Vermelhas), de Goffredo Alessandrini e Francesco Rosi teve a boa surpresa de ver a grande Anna Magnani no papel da brasileira Anita Garibaldi. Raf Vallone fez o papel de Giuseppe Garibaldi (o herói de dois mundos) nesse épico patriótico de 1952 sobre a guerra contra os franceses e os austríacos. Camicie Rosse é um dos filmes restaurados que estão sendo apresentados no Festival de Veneza, em cópias zero quilômetro.

