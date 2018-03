Depois de oito anos no poder, o diretor do festival, Marco Müller, está apto para novo mandato de mais quatro anos. Pelo que se especula, ele poderá ter o apoio do Ministério da Cultura italiano, desde que um filme local ganhe “um bom prêmio”. Não, não precisa ser o Leão de Ouro, mas tem de ser bom. Müller nega.

