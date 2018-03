Diário de Veneza 2011: Histórias que só Existem quando Lembradas

Bem recebido, embora de maneira mais modesta, o primeiro brasileiro em Veneza, Histórias que só Existem quando Lembradas, de Julia Murat. Passou numa das salas menores, a Pasinetti, e teve boa lotação. O filme, rodado no interior do Estado do Rio, mostra uma comunidade de idosos isolada do resto do mundo. Todos fazem todo o dia a mesma coisa e o lugar parece não ter passado, e muito menos futuro. Até que chega uma fotógrafa jovem, Rita (Lisa Fávero), e altera o cotidiano morto, em especial os de Madalena (Sônia Guedes) e Antônio (Luiz Serra). Plasticamente muito bonito, o filme adota o registro da uz natural, e cria uma atmosfera levemente irreal e fantástica.

