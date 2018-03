Diferente do que acontece no Brasil, onde jurados e concorrentes convivem alegremente, em Veneza o júri é tratado em regime de claustro. Para evitar qualquer tipo de influência e vazamento de resultados, os jurados vivem isolados e são escoltados até a porta dos seus quartos, no Hotel Excelsior, na hora de dormir. O único rebelde é o músico David Byrne, que dá suas escapadelas para passear de bicicleta no Lido.

