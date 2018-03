Diário de Veneza 2011: 4:44, o fim do mundo de Ferrara

4:44 – Last Day on Earth fala do fim do mundo. A cifra se refere ao horário em que a vida deixará de existir sobre o planeta Terra, segundo os cientistas. Quais serão as reações das pessoas na iminência do fim de tudo? Ferrara tenta responder acompanhando dois personagens em especial, vividos por Willem Dafoe e Shanyn Leigh. O que faz um casal à beira da morte? Transa, por certo, mas também debate a vida em via de se extinguir, o que faz de 4:44 uma espécie de DR (discussão de relação) à beira do apocalipse.

Ferrara disse que o tema está no ar e ele queria dar a sua versão da coisa. Referia-se, sem dúvida, ao espetacular fim de mundo proposto por Lars Von Trier em Melancolia. O seu não chega nem perto. Quem esperava pela proverbial acidez de Ferrara, saiu um tanto decepcionado. Parece pacato em excesso para o tema, zen demais, vamos dizer. Ficou aquém do que se esperava.