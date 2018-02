Diário de Veneza 2010: Post Mortem

Ambientado durante o golpe de Pinochet, Post Mortem, de Pablo Larraín, é o único representante sul-americano na competição. Mario (Alfredo Castro) é um escrivão do IML de Santiago. A voragem do golpe o arrasta a outro destino, distante da vida medíocre que até então levava. “É baseado num personagem real”, garante o diretor. O filme fala na violência dos assassinatos em massa do pós-golpe e de como essa a tormenta histórica afetou a vida da gente comum. Ganhe prêmio ou não, é um filmaço.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.