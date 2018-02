Diário de Veneza 2010: Catherine Deneuve brilha em comédia

Uma última antes de dormir (aqui já é meia noite e meia). Deliciosa a comédia Potiche, de François Ozon, com grande elenco: Deneuve, Depardieu, Luchini e tutti quanti. Potiche é um enfeite do lar. A dona de casa padrão, passiva que, diante da doença do marido, se transforma em dirigente da empresa da família e depois entra na política. Deneuve rende super bem como cômica. Está engraçada e tem timing do humor. Boas tiradas, bons diálogos, comédia inteligente. Pode não ser candidata ao Leão (não é mesmo). Mas fez nosso dia mais feliz.

