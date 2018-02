Diário de Veneza 2010: Bandidos

Bandidos

A cada vez que o cinema retrata a história de um marginal corre o risco de glamourizar o personagem. Quantas vezes você ouviu essa história, de O Bandido da Luz Vermelha a Cidade de Deus? Pois na Itália é a mesma coisa. A maior polêmica do festival foi levantada por um filme fora de concurso chamado Vallanzasca – gli Angeli del Male, de Michele Placido. Retrata a vida do bandido Renato Vallanzasca, que nos anos 70 agia em Milão e era famoso por sua ousadia, beleza e sucesso com as mulheres. Quem o interpreta é o bonitão Kim Rossi Stuart. O diretor Michele Placido foi obrigado a ouvir, através da imprensa, o clamor dos parentes das vítimas de Vallanzasca, que se sentiram desrespeitados pelo filme. Placido limitou-se a contra-atacar: “no Parlamento há gente pior que ele”.

